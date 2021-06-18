Farm Network ile tarımın kalbi Gaziantep'te attı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde yapılan Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Biyoçeşitlilik Kongresi ve Gezisi "Farm Network" tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde yapılan Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Biyoçeşitlilik Kongresi ve Gezisi "Farm Network" tamamlandı.

Türkiye'de sürdürülebilir gıda, biyoçeşitlilik konusunda bilinçlendirmeyi, örgütlenmeyi, köprü kurmayı amaçlayan kongre ve geziler, tarımla ilgili birçok sektör temsilcisini bir araya getirmeyi başardı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi alanında fark oluşturan Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep'te sürdürülebilir gıda ve biyoçeşitlilik ele alındı. Tarım sektörü içerisinde yer alan 60'dan fazla butik üretici, uluslararası gıda firmaları ile marketler, e-ticaret şirketleri, şefler ve Gazi şehirde bulunan tarım paydaşlarının katıldığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAGEV tarafından yürütülen Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Biyoçeşitlilik Kongresi ve Gezisi "Farm Network" platformunda yapılan paneller, gezilerle tarımla uğraşan insanlara butik tarım, tohum ve sürdürülebilir gıda ile ilgili uzman kişilerle görüş alışverişi yapma, bilgi akışı imkanı sağladı. Oluşturulan iletişim kanalları sayesinde butik üreticilerin uluslararası zincir marketlerle hangi standartlarda çalışmaları gerektiği ve neler yapılacağı hakkında bilinçlendirilmesine yardım etti. Öte yandan Batalhöyük'te gerçekleşen paneller, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla takip edilebildi.

Gazişehirli üreticilerle market zincirlerini bir araya getirdi

Sanayisinin yanında önemli bir tarım şehri olan Gaziantep'te gerçekleşen paneller ve gezilerde şehre özel tarım ürünleriyle üreticileri, gastronomi sektöründe söz sahibi şefler ile dünya çapında söz sahibi market zincirlerinin temsilcilerini görüştürme fırsatı oluşturdu. Böylelikle bilgi alışverişi ve standartlar açısından görüş alışverişi sağlanarak Gazi şehrin üreticisinin ülke ve dünya çapında yer edinmesi için ilk adım atıldı.

Farm Network Gaziantep ile birlikte bir platform oluşturarak rol model oldu

Farm Network'ün Türkiye'de sürdürülebilir gıda, biyoçetlilik konusunda bilinçlendirmeyi, örgütlenmeyi ve köprü kurmayı amaçladığını aktaran Gastronomi Organizatörü Gökmen Sözen, "Zincir marketler ve bu konuda çalışan şefler bir platformda buluşturularak ekosistemin içine giriyorlar. Farm Network tarımla uğraşan insanlara butik tarım, tohum ve sürdürülebilir gıda ve tarım ile ilgili kişilerle görüş alışverişi yapma ve bilgi akışı imkanı sunuyor. Gaziantep Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden. Dünya'nın en iyi fıstığı, sumağı, biberi ve yüzlerce baharatın buluştuğu bir coğrafya. Gazi şehir son yıllarda tarım ve gastronomi konusunda adından sıkça bahsettiriyor. Bu nedenle tarım alanlarının genişliği yanında özel ürünlerle de önümüzdeki süreçlerde de adından söz ettirecek. Hem gastronomi sektörüne hem de dünyadaki önemli marketlere bir pencere açacak. Farm Network Gaziantep ile birlikte bütün tarımcıları buraya getirdi, hem de biyoçeşitlilik konusunda alanında uzman kişilerle bir platform oluşturarak rol model oldu. Uluslararası zincir marketleri de buluşturarak Gaziantep tarımcısının önünü açmayı hedefliyor ve alıcıların istediği standartlarda istedikleri üretim şekli ile yaparak Türkiye gastronomisine tarım ve gıda ürünleriyle katkı sağlayacak. Bunun yanında Türkiye'nin butik tarım ve gıda ile ilgili restoranları var ve bu restoranlara direkt köprü oluşturmak için bu restoranların şeflerini bu platformda buluşturduk" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı