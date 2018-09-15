Farklılıkların Uyumunu Doğada Aldıkları Eğitimle Öğrendiler

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesince yürütülen "Doğada Farklılıklarımızı Kucaklıyoruz Projesi" kapsamında Türk ve Suriyeli ilkokul öğrencilerine doğada verilen bir haftalık eğitim sona erdi.

TÜBİTAK, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında devlet okullarında öğrenim gören 12 Suriyeli ve 12 Türk öğrenciye 19 Mayıs ilçesindeki Sarıgazel Tabiat Parkı'nda verilen eğitimde doğadaki çeşitlilik ve farklılıklar arasındaki uyum anlatıldı.

Etkinlikte ayrıca çocuklara sanat etkinlikleri ve doğal malzemelerle müzik yaptırıldı, doğadaki sesler dinletildi, psikoloji içerikli eğitim ile yöresel çocuk oyunlarıyla ilgili bilgi verildi.

Projenin tamamlanmasının ardından Kızılırmak Deltası Galeriç Subasar Ormanı'nda eğitime katılan öğrencilerce yapılan resimler, el sanatları ve beceri atölyelerinde tasarlanan ürünler sergilendi.

Sergiyi gezen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan ve Türkiye'ye sığınan ailelerin çocuklarının kaynaşması ve farkındalıklarını ortaya koyması açısından projenin anlamlı olduğuna işaret etti.

Doğanın en iyi rehber ve insanın en iyi yol göstericisi olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "İnsanoğlu doğayı iyi tanır ve onu iyi kullanırsa en iyi dostu o olur. Siz bir ekersiniz, bir verirsiniz ama karşılığında bin alırsınız. Bu projede size doğanın eşsiz güzellikleri içinde güzel eğitimler verildi. Kişiliğinizin gelişmesine, farkındalıklarınızın fark edilmesine etki yapıldı. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Yücel Öksüz de projenin Suriyeli ve Samsunlu öğrencilerin gelişimi ve aralarındaki farklılıkların giderilmesi açısından önem taşıdığını belirterek, doğayı ve sanatı referans alan bakış açısıyla 9-10 yaş grubundaki ilkokul 4. sınıf öğrencilerinde farklılıkların değerine ilişkin farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.