Farklılık Zenginliktir Yaz Kulübü Sona Erdi

Denizli Otizm Derneği Farklılık Zenginliktir Yaz Kulübü, renkli etkinliklere sahne oldu. Otizmli çocuklarla normal gelişim gösterenlerin bir arada eğitim aldığı 2 Temmuz'da başlayan yaz kulübü 17 Ağustos'ta sona erdi.

Yaz aylarında çocuklarının devam edebileceği faaliyetler bulmak otizmli çocukların ve ailelerinin yaşadığı en büyük sıkıntıların başında geliyor. Denizli Otizm Derneği yaz ayında da aileleri yalnız bırakmıyor. 2 Temmuz 17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve tersine kaynaştırma yöntemi uygulanan Farklılık Zenginliktir Yaz Kulubüne 24 öğrenci katıldı. Akranlarıyla birlikte olmanın keyfini yaşayan otizmli öğrenciler her gün farklı etkinliklere katılırken, normal gelişim gösteren öğrenciler de farklı olanla yaşama becerilerini geliştirdiler.

DOD Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Eğitim Uzmanı Burcu Bilik koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yaz kulübünde 4 öğretmen ve 13 yardımcı öğretmen görev aldı. Çocuklar her gün gerçekleştirdikleri sanat etkinlikleri, oyun faaliyetleri, spor gibi rutin etkinliklerin yanı sıra haftada bir gün de Denizli Atlı Spor Kulübünde zaman geçirdiler. Burada da hem ata bindiler hem spor yaptılar hem de müzik ve dans eğitmeni Binnaz Sönmez Dursun ile oyun, dans ve eğitici hareket etkinlikleri gerçekleştirdiler.

"Çocuklarımıza çok yönlü bir fayda sağladı"

Dernek olarak en gurur duydukları çalışmalardan birinin her yaz düzenledikleri yaz okulları olduğunu belirten Burcu Bilik, yedi hafta devam eden Farklılık Zenginliktir Yaz Okulunun çok yönlü bir fayda sağladığını kaydederek şunları söyledi:

"Bu yaz okullarında, hem otizmli öğrenciler sosyal ve günlük yaşam becerilerini geliştiriyorlar, hem de akranları farklılıklarla yaşamayı öğreniyorlar. Yardımcı öğretmenler de otizmli çocuklarla çalışma fırsatı bularak, kendi gelişimlerini destekleniyor, aileler için de nefes alma fırsatı oluyor. Bu yaz kulübünü gerçekleştirebilmemiz için bize katkıda bulunan bütün destekçilerimize ve gönüllülerimize çok teşekkür ederiz."

DOD sayesinde yüreği güzel bir sürü insanla tanıştığını söyleyen Binnaz Sönmez Dursun, "Otizmli çocuklarla birlikte çalışmak ve onların aileleriyle bir araya gelmek benim için ufuk açıcı ve keyifli bir deneyim oldu. Dileğim, bundan sonraki süreçte de onların hayallerine ortak olmaya devam edebilmek" dedi. - DENİZLİ