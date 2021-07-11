Farklı Vpn Kullanmak Ne Kadar Güvenli?
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Farklı Vpn Kullanmak Ne Kadar Güvenli?

Farklı Vpn Kullanmak Ne Kadar Güvenli?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Prodaft kurucu ortağı Mehmet İnce, farklı VPN kullanmayı güvenirlik açısından değerlendirdi.

Prodaft kurucu ortağı Mehmet İnce, farklı VPN kullanmayı güvenirlik açısından değerlendirdi. VPN kullanmada etki tepki meselesinin ortaya çıktığını, sitelere erişim getirilmesi durumunda insanların bu hizmeti kullanmak istediklerini, bu hizmeti kullanırken para ödemek istemediklerini söyledi.

Bu bağlamda internette bir dünya VPN firmaları göründüğünü aktardı. Bazı VPN uygulamalarının düzgün olduğunu fakat saldırganların bu ortamda çok fazla olduğunu ifade etti. VPN gibi görünüp hizmet sağlasalar da bunun aracılığıyla kişilerin internet verilerine erişim sağladıklarını söyledi.

İnce, VPN hizmeti kullanmada bir mahsurun olmadığını ama kullanılan servis ve hizmetin hangi firma tarafından ne şekilde verildiğini araştırmanın önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Wise.tv

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