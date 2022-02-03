Farklı suçtan yakalanan şüphelinin evinde 14 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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Farklı suçtan yakalanan şüphelinin evinde 14 parça tarihi eser ele geçirildi

AA, Fırat Özdemir - Güncel
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Farklı suçtan yakalanan şüphelinin evinde 14 parça tarihi eser ele geçirildi

Gaziantep'te "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" olayının şüphelisi olarak aranan ve yakalanan kişinin evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 14 parça ele geçirildi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" olayının şüphelisi olarak aranan ve yakalanan kişinin evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 14 parça ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" olayının şüphelisi K.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce adresine düzenlenen operasyonda K.A. gözaltına alındı.

Evde arama yapan ekipler tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 7 sikke, hançer, el yazması eser, taş obje ile 4 antika silah ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Saldırı, Güncel, Haber

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