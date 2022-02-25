Farklı suçlardan aranan şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Farklı suçlardan aranan şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Farklı suçlardan aranan şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı

Adıyaman'da farklı suçlardan aranan zanlı, gözaltına alındığı Afyonkarahisar'da tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da farklı suçlardan aranan zanlı, gözaltına alındığı Afyonkarahisar'da tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca çeşitli suçlarından araması bulunan A.Ö'yi Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Adıyaman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title