Farklı suçlardan aranan şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı
AA, Arif Yavuz - Güncel
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Adıyaman'da farklı suçlardan aranan zanlı, gözaltına alındığı Afyonkarahisar'da tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da farklı suçlardan aranan zanlı, gözaltına alındığı Afyonkarahisar'da tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca çeşitli suçlarından araması bulunan A.Ö'yi Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Arif Yavuz - Güncel