Farklı Salata Tarifleri: Sağlıklı ve lezzetli salata tarifleri

Sağlıklı beslenme denildiği zaman akla ilk gelen öğün hiç şüphesiz salatadır. Klasik yeşillik ve sebzelerle yapılan salatalardan sıkıldınız mı? Ya da salatayı yalnızca sofrada yemeğin yanında mı yiyorsunuz? İşte size birbirinden farklı, lezzetli ve doyurucu salata tarifleri!

Salata yalnızca diyet ya da sağlıklı beslenmek için tüketilir algısını yıkacak, birbirinden güzel ve farklı salata tariflerini burada bulabilirsiniz.Farklı malzemelerle yapılan bu salata tarifleri sayesinde artık her öğün salata tüketmek isteyeceksiniz. Üstelik salatanın doyurucu olmadığını düşünenler için birbirinden doyurucu salata tarifleri de yazımızda sizleri bekliyor. Bu tarifler sayesinde hem formunuzu koruyacak hem de damaklarınızı şenlendireceksiniz!

YOĞURTLU SALATA TARİFLERİ

Yoğurtlu salata tarifleri yaz kış tüketebileceğiniz hem sağlıklı hem de doyurucu salata tarifleridir. Özellikle sağlıklı beslenmek ya da formunu korumak isteyenler ara öğün olarak bu salataları tercih edebilir ya da sofralarında ana öğünlerinin yanında tüketebilir. Üstelik hazırlanması da oldukça pratiktir!

YOĞURT SOSLU SEZAR SALATASI

Hem doyurucu hem de çok lezzetli bir salata: Sezar Salatası

Salata malzemeleri:

1 adet göbek salata

Roka

Akdeniz yeşilliği

1 adet rendelenmiş havuç

1 adet tavuk göğsü

1 su bardağı rendelenmiş kaşar

4 adet tost ekmeği (hazır kruton da kullanabilirsiniz)

Zeytinyağı

Pulbiber

Kekik

Sezar Sos için malzemeler:

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı hardal sosu

1 adet limonun sosu

Tuz

Yapılışı:

Öncelikle salatanın üzerine kruton hazırlamak için tost kenarlarının kenarlarını kesip küp küp ya da üçgen bir şekilde doğruyoruz. Bir kabın içerisine zeytinyağı, kekik ve pul biber ekleyerek harmanlıyoruz. Ekmekleri de bu karışımın içerisinde biraz karıştırıyoruz ve 180 derecelik fırında kıtırlık kazanana kadar pişiriyoruz.

Salatanın ana maddesi tavuk için öncelikle tavuğu jülyen doğruyoruz. Daha sonra tavada zeytinyağı ile tavukları kızartıyoruz. Eğer diyet bir salata istiyorsanız tavukları ızgara da yapabilirsiniz.

Salatanın tüm malzemelerini iyice yıkıyoruz ve doğruyoruz. Genelde sezar salatada yeşillikler büyük kalır. Derin bir kasenin içerisinde tüm salata malzemelerini karıştırıyoruz.

Servis edeceğimiz tabağa önce yeşillikleri, sonra tavukları en son da kızartılan ekmekleri ekliyoruz.

Ayrı bir kasede sosun malzemelerini iyice karıştırıyoruz ve salatanın üzerinde gezdiriyoruz. Afiyet olsun!

YOĞURTLU ERİŞTE SALATASI

Malzemeler:

1 su bardağı erişte

1 adet kabak

1 adet havuç

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı mayonez

1 su bardağı yoğurt

Bir tutam doğranmış yeşil soğan

Bir tutam maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı:

Öncelikle salatanın ana malzemesi olan erişteleri zeytinyağıyla renk alana kadar kavuruyoruz. İyice kavrulduktan ve rengini aldıktan sonra suyunu ekliyoruz. Su ya sıcak olmalı ya da ılık. Suyunu da ekledikten sonra kapağını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Suyunu çekince ocaktan alıyoruz. Salatanın içerisinde ılık kullanacağız.

Kabağı ve havucu derin bir kabın içerisine rendeliyoruz. Fazla suyunu elimizle sıkarak alıyoruz. Daha sonra zeytinyağını tavaya alıyoruz ve sarımsağı, havuç ve kabak rendelerini soteliyoruz. Yaklaşık 5 dakika hafif renk alana kadar sotelemeye devam ediyoruz.

Ocaktan aldığımız harcı bir kabın içerisinde erişteyle birleştiriyoruz. Daha sonra üzerine yoğurdu, mayonezi, tuzu ve biberi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. En son da diğer malzemelerin hepsini ekleyip karıştırıyoruz.

Dilerseniz salatanın üzerine tereyağda biraz pul biber ya da toz biber sosu hazırlayarak ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

KEREVİZLİ YEŞİL SALATA TARİFİ



Tam da mevsimi gelmişken kerevizli salata tarifleri arasından da en güzelini vermeden geçmeyelim. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bu salata başlı başına bir öğün olarak yenebilir.

Malzemeler:

1 adet büyük büyük boy kereviz

4-5 dal dereotu

10 adet marul yaprağı

yaprağı 4-5 dal maydanoz

4-5 dal taze nane

4-5 dal yeşil soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limon

Yarım çay kaşığı tuz

1 adet portakal suyu

Salata sosu için:

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı hardal (tercihe göre mayonez de kullanabilirsiniz)

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Kerevizleri soyalım ve ince ince doğrayalım. Bir tavanın içerisine zeytinyağını alalım ve kerevizleri yaklaşık 5 dakika kadar kavuralım. Kavrulduktan sonra limonun ve portakalın suyunu ekleyelim, tuzu da ekleyerek karıştıralım ve 8-10 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım.

Salatanın tüm yeşilliklerini ince ince doğrayalım ve derin bir kabın içerisine alalım. Soğuyan enginarları da üzerine ekleyelim.

Son olarak da sos için gerekli olan bütün malzemeleri bir kasenin içerisinde karıştıralım ve salatanın üzerine dökelim. Afiyet olsun!

YOĞURTLU ENGİNAR KALBİ SALATASI

Salata tarifleri arasında bir diğer sağlıklı kış salatası da enginarlı salata tarifleridir. Bu salata da hem çok sağlıklı hem de çok lezzetlidir.

Malzemeler:

2 adet enginar kalbi (eğer taze bulamazsanız 1 kutu konserve enginar kalbi de kullanabilirsiniz)

1 kutu mısır konservesi

4-5 dal dereotu

1 kase yoğurt

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı mayonez

3 yemek kaşığı çekilmiş ceviz içi

Yapılışı:

Enginarları güzelce yıkayalım ve suyunu süzelim. Ardından küçük küçük doğrayalım. Daha sonra mısırı da süzerek enginarlarla beraber bir kasenin içerisine koyalım.

Dereotunu da ince ince kıyalım ve karışımın içerisine ekleyelim.

Bir kasede yoğurdu, rendelenmiş sarımsakları, tuzu, mayonezi ve cevizi karıştıralım ve salata kasesine ekleyelim. Afiyet olsun!

YUNAN SALATASI

Yapılışı en kolay, tadı en güzel salata tariflerinden biri de Yunan salatasıdır. İçindeki peynir ve zeytinlerle kahvaltıda bile kendini sevdirir. Özellikle balık ve et yemeklerinin yanına çok güzel bir tamamlayıcı olacaktır.

Malzemeler:

10 adet cherry ya da şeker domates

2 adet salatalık

1 adet orta boy kırmızı soğan (beyaz soğan da kullanılabilir ama bu salatanın özelliği kırmızı soğandır)

5-6 yaprak öbek marul (hatta varsa yedikule marulu)

2-3 yaprak kıvırcık marul

1 adet kırmızı kapya biber

8-10 adet küp küp doğranmış beyaz peynir

10-15 adet siyah zeytin

1 adet limon suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Cherry domatesleri ikiye bölelim ve salatalıkları yuvarlak dilimleyelim. Salatalık ince ve küçük olursa görüntüsü daha güzel olacaktır. Biberleri de salatalıklara uygun boyutlarda yarım ay şeklinde doğrayalım.

Marulları iyice yıkayalım ve çatala gelecek büyüklükte doğrayalım.

Zeytinyağı, limon, tuz ve kekiği bir kasede karıştıralım.

Servis edeceğimiz salata kasesine önce marulları sonra da diğer sebzeleri ekleyelim. Üzerine de peynir ve zeytinleri ilave edelim. Son olarak da sosunu dökelim. Afiyet olsun!

KİNOA SALATASI

Son yılların en popüler salata tarifi Kinoalı Salata tarifi. Kafelerde, restoranlarda da menüde en çok satılan sağlıklı ve fit insan dostu Kinoalı Salatayı artık evde de yapmak mümkün!

Malzemeler:

150 gram Kinoa

1 demet maydanoz

4-5 yaprak marul

7-8 adet cherry domates

1 adet salatalık

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1/2 çay kaşığı tuz

Yeşillikler arzuya göre arttırılabilir.

Yapılışı: