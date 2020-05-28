Farklı numaralı ayakkabı hırsızlığı kamerada
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Farklı numaralı ayakkabı hırsızlığı kamerada

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ayakkabı dükkanının önünde sergilenen bir çift teşhir ayakkabısı çalındı.

Farklı numaralı ayakkabı hırsızlığı kamerada
28.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:12

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ayakkabı dükkanının önünde sergilenen bir çift teşhir ayakkabısı çalındı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, hırsızın numaraları farklı ayakkabılar çaldığı ortaya çıktı.

Kurtuluş Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki ayakkabı dükkanının vitrin önünde sergilediği ayakkabılardan bir çift, kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, önce iş yerinin içini kontrol eden şüpheli, ayakkabıları çaldıktan sonra uzaklaştı. Hırsızlığı fark eden dükkan sahibi, ayakkabı numaralarının farklı olduğunu tespit etti. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızı bulmak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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