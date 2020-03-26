Farklı milletten öğrencilerin 'Evde kal Türkiye' çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Farklı milletten öğrencilerin 'Evde kal Türkiye' çağrısı - Haber
Türkiye

Farklı milletten öğrencilerin 'Evde kal Türkiye' çağrısı

Farklı milletten öğrencilerin 'Evde kal Türkiye' çağrısı Üniversite eğitimi için dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler, Korona virüsü yayılımına engellemek için devlet tarafından alınan tedbirlere uyarak Türk vatandaşlarına "Evde kal Türkiye" çağrısını yaptı.

26.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:22
Farklı milletten öğrencilerin 'Evde kal Türkiye' çağrısı

Farklı milletten öğrencilerin 'Evde kal Türkiye' çağrısı

ESKİŞEHİR - Üniversite eğitimi için dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler, Korona virüsü yayılımına engellemek için devlet tarafından alınan tedbirlere uyarak Türk vatandaşlarına "Evde kal Türkiye" çağrısını yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve kendi hesaplarıyla Türkiye'de üniversite eğitimi alan yabancı öğrenciler de Korona virüsü tedbirlerini uyuyorlar. Öğrenciler, yetkililer tarafından zaman zaman açıklanan tedbirlere uyarak virüsün yayılmasını durdurmak için Türk vatandaşlara evde kalması için 'Evde kal Türkiye' mesajı gönderdi.

Eskişehir Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneğin önderliğinde öğlenciler bu mesajı paylaştı. Asya'dan başlayarak Afrika'ya kadar, Sahra altından Karadenize kadar birçok ülkenin öğrencileri paylaştığı mesajla bu zor günlerde Türkiye'nin yanında olduklarını da dile getirdi. Bangladeş, Afganistan, Endonezya, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Iran, Çad, Gine-Bissau, Sudan, Gana, Kamboçya, Tacikistan, Suriyeli öğrenciler kendi telefonlarıyla çekerek paylaştığı mesajda, aile, sevdikleri, sağlık ve toplum için evde kalması gerektiği üzerine vurgu yaparak, evde kaldıkları günlerde bol bol kitap okumalarına tavsiye ettiler.

Öte yandan, Korona virüsü nedeniyle ülkelerine dönen ve Türkiye'den mezun olup ülkelerinde bulunan öğrenciler de bu paylaşıma destek verdi.

Farklı milletten öğrencilerin 'Evde kal Türkiye' çağrısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Farklı milletten öğrencilerin 'Evde kal Türkiye' çağrısı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Haber
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi
Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik Haber
Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haber
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor
Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası olay sözler: Bana inandırıcı gelmiyor Haber
Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası olay sözler: Bana inandırıcı gelmiyor
Karantinadan sıkıldı! Ebru Polat'tan sosyal medyayı sallayan dans Haber
Karantinadan sıkıldı! Ebru Polat'tan sosyal medyayı sallayan dans
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haber
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı
Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı
Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı
Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı
Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi
Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü
Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu
Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
72 yaşındaki Emine teyze, evde baktığı kuzularına yem istedi gönüllüler torunları zannedip gıda kolisi getirdi
72 yaşındaki Emine teyze, evde baktığı kuzularına yem istedi gönüllüler torunları zannedip gıda kolisi getirdi
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişinin ölecek
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişinin ölecek
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül
Magazin Demet Şener Ender Saraç Chloe Loughnan Yılmaz Erdoğan
Spor Nihat Özdemir Hikmet Karaman Malcolm Thomas Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İran Kadın Polis İtalya
Şu an buradasınız: Farklı milletten öğrencilerin 'Evde kal Türkiye' çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 22:47:18. #1.15#
title