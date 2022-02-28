Farklı meslek gruplarından halk oyunları tutkunları aynı sahnede buluşuyor

BOLU (AA) - Bolu'da aralarında öğrenci, öğretmen, doktor, hakim ve savcının bulunduğu, yaşları 7 ile 60 arasında değişen dans topluluğu, farklı yörelere ait halk oyunlarını öğrenerek gösterilere hazırlanıyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Sıdıka Kilitci, öğrencilerin halk oyunları ve Türk folklorundan uzak kalmaması amacıyla 1999'da bir topluluk kurdu.

Daha çok kişiye ulaşmak için çalışmalarına devam eden Kilitci, sonraki süreçte 7-12 yaş çocuklar ve yetişkin gruplarını da oluşturdu.

Kentte halk oyunlarına ilgilinin artmasıyla 2019'da Bolu Gazel Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin (BOGAF) temelleri atıldı.

Salgın nedeniyle bir süre faaliyetlerine ara veren dernek üyeleri, normalleşme süreciyle çalışmalarına devam etmeye başladı.

Aralarında öğrenci, öğretmen, doktor, hakim ve savcının bulunduğu, 7 ila 60 yaşlarındakilerden oluşan dans topluluğu, farklı yörelere ait halk oyunlarını öğrenerek gösteriler sunmanın yanı sıra hem il hem de ulusal düzeyde yarışmalara hazırlanıyor.

Topluluk, mayıs ayında özel gösteriyle Bolu'da izleyici karşısına çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Büyük bir aile olduk"

BOGAF Başkanı Sıdıka Kilitci, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıl önce kurulan halk oyunları topluluğuna farklı meslek ve yaşlardan insanların dahil olduğunu söyledi.

Dernek üyeleriyle büyük bir aile olduklarını dile getiren Kilitci, şöyle devam etti:

"Yetişkin ve çocuk grubumuzla yarışma ve gösteri anlamında çok fazla aktivite yapamadığımız için 2019'da dernekleşme yoluna gittik. Ancak talihsiz bir döneme denk geldi. Şimdi çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekibimizde öğretmen ağırlıklı, öğretim görevlileri, ev hanımları, memurlar, avukatlar, doktorlar gibi çeşitli mesleklerden ve değişik yaşlardan insanlar var."

Kilitci, dernek üyeleriyle haftanın 4-5 günü çalışma yaptıklarını aktararak, "Dernekler arası halk oyunları yarışmasına katılacağız. İlk ayağı Bolu'da il yarışması şeklinde olacak. Ardından grup yarışlarına gideceğiz. İnşallah oradan da Türkiye finaline yükselerek Bolu'muzu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Ayrıca mayıs ayında Bolu'da bir gösteri sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı yörelere ait halk oyunları üzerine çalıştıklarını anlatan Kilitci, "Yarışma ve gösteriler için 10-12 ekiple gösteri yapmayı planlıyoruz. Yetişkin grubunda 30-40 civarı arkadaşımız var. Birlikte her yıl 100-150 dansçıyla gösteri düzenliyorduk pandemiye kadar. Bu yıl da hedefimiz öyle. Her yaştan insan; geç kalmış değil; öğrenebilir, sahnede dans edebilir." diye konuştu.

"Hepimize terapi gibi oluyor"

Sağlık sektöründe halkla ilişkiler departmanında görev yapan 40 yaşındaki Neşe Alagöz de yaklaşık 5 yıldır dans topluluğuna dahil olduğunu söyledi.

Haftanın belirli günlerinde çalışmalara katıldığını belirten Alagöz, "Halk danslarını icra ediyoruz burada. Her meslek grubundan arkadaşlarımız var. Yıl sonunda gösterilerimiz oluyor. Bunun haricinde beraber çok keyifli zaman geçiriyoruz. Hepimize terapi gibi oluyor. Özellikle pandemi sürecinde herkes çok bunalmıştı. Çalışmalarımız tekrar başlayınca çok mutlu olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok güzel etkinlikler yapıyoruz"

Okul müdür yardımcısı 45 yaşındaki Mehtap Çelikoğlu ise halk oyunlarının kendisi için bir tutku olduğunu belirterek, "Zaten geçmişimde halk oyunları vardı. 3 çocuğumu büyüttükten sonra halk oyunlarına devam etmek istedim. Sıdıka hocayla tanıştık. Dernekle iletişime geçtim ve oynamaya başladım. Burada vaktimiz çok güzel geçiyor. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gittikçe çoğaldıklarını dile getiren Çelikoğlu, "Burada bütün meslek gruplarından arkadaşımız var; doktor, mühendis, öğretmen, eczacı, diş hekimi, avukat, hakim, savcı... Yani biz gerçekten birçok insana hitap ediyoruz. Dostluklarımız ve atmosfer, herkesi buraya çekiyor." dedi.