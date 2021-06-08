Farklı Kültürler bir araya geliyor

Karşıyaka Metin Aşıkoğlu Ortaokulu farklı kültürleri bir araya getiriyor.

Karşıyaka Metin Aşıkoğlu Ortaokulu İngilizce Öğretmeni İlknur Uluağ kurucu ortak olduğu "Unity in Diversity: Cultural Awareness" (Çeşitlilik İçinde Birlik: Kültürel Farkındalık) adlı e-Twinning projesi ile farklı kültürden öğretmen ve öğrencileri bir araya getiriyor.

Proje çalışmaları kapsamında; İtalya, Ürdün ve Türkiye' den (Kahramanmaraş, Iğdır, Şırnak, İzmir, Hatay ve Uşak) öğrenciler ve öğretmenler iş birliği içinde kendi kültürlerini tanıyacak, kültürlerarası farklılıkları ve benzerlikleri keşfedecek, kültürel birliktelik oluşturma yolunda aktif ve olumlu bir tutum geliştirecek. Proje kapsamında öğrenciler; bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı konusunda beceri kazanacak ve dil becerilerini geliştirecek.

Proje ortağı öğretmenlerle yapılan ilk toplantıda proje faaliyetleri tanıtıldı, görev dağılımını yapıldı. Projede yer alacak öğrenciler twinspace kullanımı ve proje hakkında bilgilendirildi.

Daha sonra projede yer alan öğrenciler kendilerini tanıtarak farklı ülke ve şehirlerden yeni insanlarla tanıştı. Proje çalışmaları 3 ay sürecek.

Kaynak: Bültenler