Farklı kaynaklara göre 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nın bilançosu

Farklı kaynaklara göre 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nın bilançosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 gün süren harekat boyunca bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezinin de bulunduğu 65 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını açıkladı.

18.10.2019 17:27
Farklı kaynaklara göre 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nın bilançosu

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na perşembe günü 120 saat süre ile ara verildi.


Yabancı basın mensupları ile Dolmabahçe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 gün süren harekat boyunca bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezinin de bulunduğu 65 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et