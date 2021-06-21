Farklı kategorilerdeki ürünler 'Tasarım Pazarı'nda bir araya geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Farklı kategorilerdeki ürünler 'Tasarım Pazarı'nda bir araya geliyor

Farklı kategorilerdeki ürünler 'Tasarım Pazarı'nda bir araya geliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akiş GYO iştiraki olan Akasya Alışveriş Merkezi'nin, 21-26 Haziran tarihleri arasında Tasarım Pazarı'na ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Akiş GYO iştiraki olan Akasya Alışveriş Merkezi'nin, 21-26 Haziran tarihleri arasında Tasarım Pazarı'na ev sahipliği yapacağı belirtildi. Tekstilden aksesuar ve dekorasyona kadar birçok özgün seçeneğin olacağı 'Tasarım Pazarı'nın her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği kaydedildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Akasya, misafirlerini 21-26 Haziran tarihleri arasında birbirinden özgün tasarımların yer aldığı Tasarım Pazarı ile tasarımseverleri bir araya getiriyor. O özlenen yaratıcılık ve el emeği ürünlerin yer aldığı Akasya Tasarım Pazarı'nda. İster tasarım bir çanta ister ev dekorasyonu aksesuarı ister takı seçin. Sahip olacağınız her parça size özgün olacak" ifadelerine yer verildi.

Birçok tasarımın yer alacağı etkinlik Akasya giriş katındaki etkinlik alanında tüm ziyaretçilerin erişimine açık olarak gerçekleştirilecek. 26 Haziran Cumartesi gününe kadar devam edecek etkinliğe birçok farklı markanın katılacağı belirtildi.


Farklı kategorilerdeki ürünler 'Tasarım Pazarı'nda bir araya geliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde son bir haftada 7,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde son bir haftada 7,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Nokta atışı yaptı! Kartal'daki depremi bilen deprem uzmanından yeni tahmin
Nokta atışı yaptı! Kartal'daki depremi bilen deprem uzmanından yeni tahmin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Gareth Bale Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Farklı kategorilerdeki ürünler 'Tasarım Pazarı'nda bir araya geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 14:07:30. #1.15#

title