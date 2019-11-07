Farklı kastlardan olmalarına karşın evlenen Hint çift ailesi tarafından taşlanarak öldürüldü

Farklı kastlardan olmalarına karşın evlenen Hint çift ailesi tarafından taşlanarak öldürüldü

Hindistan’da iki çocuklu bir çift farklı "kastlardan" oldukları için yakınları tarafından taşlanarak öldürüldü.

07.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:28
Farklı kastlardan olmalarına karşın evlenen Hint çift ailesi tarafından taşlanarak öldürüldü

Hindistan'da iki çocuklu bir çift farklı "kastlardan" oldukları için yakınları tarafından taşlanarak öldürüldü.


Akrabaları, 29 yaşındaki kadının, Hint kast sistemin en alt tabakasında bulunan Dalitler'den (dokunulmazlar) bir erkek ile evlendiği için cezalandırmak istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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