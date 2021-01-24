Farklı illerden öğrenciler takım ruhunu ve internetin doğru kullanımını öğrendi
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Farklı illerden öğrenciler takım ruhunu ve internetin doğru kullanımını öğrendi

24.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:11
Farklı illerden öğrenciler takım ruhunu ve internetin doğru kullanımını öğrendi

Öğrencilerin uzaktan eğitimle arkadaşlıklar edinmesi ve eğitim sürecine katkı sağlanması amacıyla bir grup öğretmenin başlattığı "Bize Her Yer Eğitim" adlı proje ile 7 ilden öğrenciler takım ruhunu ve internetin doğru kullanımını öğrendi.

Öğrencilerin uzaktan eğitimle arkadaşlıklar edinmesi ve eğitim sürecine katkı sağlanması amacıyla bir grup öğretmenin başlattığı "Bize Her Yer Eğitim" adlı proje ile 7 ilden öğrenciler takım ruhunu ve internetin doğru kullanımını öğrendi.

Bilecik ve Adana'dan öğretmenlerin ortaklığıyla başlatılan eTwinning projesine, Web2.0 aracılığıyla Bilecik, Adana, Denizli, İzmir, Şırnak, Kahramanmaraş ve Sakarya'daki 10 okuldan 75 ortaokul öğrencisi katıldı.

Çevrim içi yürütülen proje kapsamında öğrenciler haftanın bazı günlerinde ikişer saat çalışmalarda yer aldı.

Bilecik Pelitözü Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Emine Karaçıray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile eğitim hayatına giren uzaktan eğitim sistemini olumlu kullanarak farklı şehirlerdeki öğrencileri bir araya getirmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerin proje ile teknolojik aletlerin olumlu kullanımı konusunda bilgilendirildiğini belirten Karaçıray, "Çocuklarımızdan evlerinde ve bahçelerinde bulunan atık materyallerden tasarım yapmalarını istedik. Tasarımlardan sanal bir sergi yaptık, bu sanal sergide çocuklarımız kendi ürettikleri icatlarını videoya aldılar. Daha sonra oyun ürettiler, Şırnak'taki öğrenci Bilecik'teki, İzmir'deki öğrenci ise Kahramanmaraş'taki öğrencinin ürettiği oyununu oynadı, güzel bir etkileşim sağladık." dedi.

Karaçıray, öğrencilerin eğlenerek öğrendiğini, üretirken herkesin bir tuğla koyması sonucu eserlerin ortaya çıkması ve ortak çalışmalar yapmanın hazzını yaşadığını dile getirdi.

"Kültürel etkileşim oldu"

Adana Seyhan Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mustafa Adsız da Kovid-19 sürecinde öğrencilerle iletişim kurduklarını ve farklı etkinlikler yaptıklarını bildirdi.

Elazığ Şehit Burhan Gatfar Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Hacer Özel Tekdemir, Kovid-19 sürecinde deprem de yaşadıklarını hatırlattı.

Geçen yıl eylül ayında başlattıkları projenin hem kendilerine hem de öğrencilerine olumlu yansımalarının olduğuna değinen Tekdemir, "Öğrenciler proje ile web araçlarıyla tanıştılar ve eğlenerek öğrendiler. Bazı öğrenciler konteynerlerden derse katıldı. Başka illerdeki öğretmen ve öğrencilerle tanıştık. Bir nebze de olsa okul ortamındaymış gibi olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Şırnak Beytüşşebap Taşarası Köyü Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Rıdvan Acer ise proje sayesinde köy ile şehir, doğu ile batı arasında köprüler kurulduğuna dikkati çekti.

"Eğitimin her yerde sürdürülebilir olduğunu gördük"

Bilecik Pelitözü Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Egehan Sefer, uzaktan eğitimle farklı illerden arkadaşlar edindiğini anlattı.

Egehan Sefer'in annesi Kadriye Sefer de oğlunun uzaktan eğitimle bilinçli internet kullanımını öğrendiğini, mutlu olduğunu aktardı.

Elazığ Şehit Burhan Gatfar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Melek Akay, "Farklı şehirlerdeki öğretmen ve arkadaşlarımızla web ortamında buluşarak eğitimin her yerde sürdürülebilir olduğunu gördük. Eğitimi evimizde yaşadık." diye konuştu.

İzmir depremini yaşayan Konak Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi İrem Şahin, öğrenmenin olduğu her yerin bir okul olduğunu, birden faza sorunun üstesinden gelebileceğini bu projeyle öğrendiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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