Farklı illerden Muş'a gelen doğa tutkunları sonbaharın güzelliklerini fotoğrafladı - Haberler
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Farklı illerden Muş'a gelen doğa tutkunları sonbaharın güzelliklerini fotoğrafladı

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Farklı illerden Muş'a gelen doğa tutkunları sonbaharın güzelliklerini fotoğrafladı

Farklı illerden Muş'a gelen sanatçılar, kentte sonbahar mevsimiyle ortaya çıkan güzellikleri fotoğrafladı.

MUŞ (AA) - Farklı illerden Muş'a gelen sanatçılar, kentte sonbahar mevsimiyle ortaya çıkan güzellikleri fotoğrafladı.

Havaların soğumasıyla Derecik Vadisi'nde sonbahar renklerine bürünen ağaçlık alanlar ve bölgenin eşsiz manzarası, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Fotoğrafçılar, söz konusu bölgede yeşilin, kahverenginin, sarının ve kızılın tüm tonlarının görülebildiği ağaçlar ve bitki örtüsünü fotoğrafladı.

Fotoğraf tutkunu Sati Güder, gazetecilere, fotoğraf çekmek için kente geldiklerini belirterek, "Sonbaharın sanat olarak yaşandığı yer gerçekten. Şu anda Derecik Vadisi'ndeyiz ve renkler coşmuş durumda. Her ton var. Huzur, sakinlik, dinginlik, sanat, her şey burada. Çok keyifli gidiyor." dedi.

Faruk Akbaş da vadideki güzelliklere hayran kaldıklarını ifade ederek, "Bu kıvrıla kıvrıla giden yolda ağaçların farklı tonlarını görerek, fotoğraflıyoruz ve arşivimize yeni fotoğraflar kazandırdığımızı düşünüyoruz. Muş'un turizm açısından ülkemizde hak ettiği yeri görmediğini düşünüyoruz. Doğa rengarenk. Kartpostal tadında fotoğraflar alıyoruz." diye konuştu.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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