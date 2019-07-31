Farklı illerde yaşayan Bitlisliler memleketlerinde buluştu

Farklı illerde yaşayan Bitlisliler, sosyal medya üzerinden iletişime geçerek memleketlerinde bir araya geldi.

Kentte buluşan yaklaşık 120 kişilik grup, il merkezi ve ilçeleri gezdi, Van Gölü'nde tekne turu yaptı, sahilde fotoğraf çektirdi.

Grup üyeleri daha sonra Nemrut Krater Gölü'nü gezdi.

Orhan Aldanmaz, grup adına yaptığı açıklamada, yıllardır Mersin'de yaşadığını ve farklı illerde bulunan çocukluk arkadaşlarıyla irtibata geçerek Bitlis programı düzenlediklerini söyledi.

Antalya'dan gelen Vedat Yapa, buluşmaya yurt dışından da katılımın olduğunu belirtti.

Bursa'dan gelen Behlül Şerefoğlu da bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ve kentin güzelliklerini tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA