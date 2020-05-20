Farklı göz rengine sahip kedi sosyal medyada fenomen oldu
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Farklı göz rengine sahip kedi sosyal medyada fenomen oldu

Farklı göz rengine sahip kedi sosyal medyada fenomen olduRusya, (DHA)- Rusya'da mavi ve sarı renk gözlere sahip Joseph adlı kedi, sosyal medyada fenomen oldu.

20.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:57

Farklı göz rengine sahip kedi sosyal medyada fenomen oldu

Rusya, (DHA)- Rusya'da mavi ve sarı renk gözlere sahip Joseph adlı kedi, sosyal medyada fenomen oldu. Benzersiz gözlere sahip olan kedinin hayran kitlesi ise her geçen gün artıyor.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaşayan hayvan yetiştiricisi, farklı göz renklerine sahip kediyi sahiplendirmekte sorunlar yaşadığı sırada Evgenii Petrov (29), kediyi sahiplendi ve Joseph adını verdi. Medyaya konuşan Petrov, 'Onu ilk gördüğümde göz renklerinin gerçek olduğuna inanmadım. O göz renklerine sahip bir kedinin neden kimse tarafından istenmemesini anlayamıyorum' ifadelerini kullandı.

KEDİ 'HETEROKROMİ' HASTASI

Joseph'in heterokromi hastası olduğunu söyleyen Petrov, 'Heterokromi Scottish Fold kedi ırkında ender görülen bir durum. Görme yetisinde bir problem yok. Sadece farklı gözüküyor' dedi.

Farklı göz rengine sahip kedi sosyal medyada fenomen oldu

Kaynak: DHA

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