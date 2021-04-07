Son dakika haber | "Farklı Bakış" hat sergisi, Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı
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Son dakika haber | "Farklı Bakış" hat sergisi, Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Sanatçı Neslihan Arzu Keteci ve Gülseren Özgör Dinçer'in yeni bir form ve farklı bir biçimsel anlatım kullanarak uzun süren çalışmalar neticesinde ortaya çıkardığı "Farklı Bakış" hat sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı Neslihan Arzu Keteci ve Gülseren Özgör Dinçer'in yeni bir form ve farklı bir biçimsel anlatım kullanarak uzun süren çalışmalar neticesinde ortaya çıkardığı "Farklı Bakış" hat sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı Neslihan Arzu Keteci ve Gülseren Özgör Dinçer'e ait eserlerin sergilendiği ve sanat danışmanlığını hattat ve müzehhib Muhammet Mağ'ın üstlendiği "Farklı Bakış" hat sergisi kapılarını sanatseverlere açtı.

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler, Türk İslam Sanatlarının yeni bir söylem, yeni bir çizgisel form ve biçimsel anlatımını kullanarak yaşam alanlarına yerleşmesi için tasarlandı. Sanatçı Keteci ve Özgür tamamlayarak sundukları eserleriyle sadece görsel bir şölen değil aynı zamanda insan psikolojisini de olumlu yönde etkileme amacını taşıyor.

"Güzel ve farklı şeyler ortaya çıktı"

Bu çalışmalarla farklı bir bakış açısı oluşturduklarını belirten Sanatçı Neslihan Arzu Keteci, "Fehim Hakkı İbrahimoğlu'nun öğrencisiyim. Yaklaşık 10 yıl boyunca çakıl taşlarıyla resim yapmaya çalıştım. Gerçekleştirdiğimiz bir sergiyi ziyarete gelen Muhammed Hoca'nın farklı bir bakış oluşturalım talebi sonrası Gülseren Özgör Dinçer arkadaşımla birlikte bu yola girdik. Çakıl taşıyla, ebru ve seramiği birleştirerek bugünkü farklı bakışı oluşturduk. Bu sergide şu an 34 tane eser var. Güzel ve farklı şeyler ortaya çıktı" diye konuştu.

"Çok emek verdik"

Sanatseverlerin eserler hakkındaki geri dönüşlerine değinen Sanatçı Gülseren Özgör Dinçer ise, "Uzun bir süredir bu sergi için çalışıyoruz. Çok emek verdik. Hat sanatına farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Sanatseverlerin beğenisine sunduk. Sergiyle alakalı geri dönüşler mutluluk verici. Fazlasıyla beğeni aldık. Eserlerimizin beğenilmesi bizler için onur verici" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haber | 'Farklı Bakış' hat sergisi, Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı
Son dakika haber | 'Farklı Bakış' hat sergisi, Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı
Son dakika haber | 'Farklı Bakış' hat sergisi, Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı
Son dakika haber | 'Farklı Bakış' hat sergisi, Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı
Son dakika haber | 'Farklı Bakış' hat sergisi, Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı
Son dakika haber | 'Farklı Bakış' hat sergisi, Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı
Son dakika haber | 'Farklı Bakış' hat sergisi, Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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