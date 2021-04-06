"Farklı Bakış" hat sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Farklı Bakış" hat sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı

Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat
'Farklı Bakış' hat sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı

Sanatçılar Neslihan Arzu Keteci ve Gülseren Özgör Dinçer'in eserlerinden oluşan "Farklı Bakış" hat sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçılar Neslihan Arzu Keteci ve Gülseren Özgör Dinçer'in eserlerinden oluşan "Farklı Bakış" hat sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Küratörlüğünü ve sanat danışmanlığını hattat ve müzehhib Muhammet Mağ'ın üstlendiği sergiyle, hat sanatının yaşam alanlarının merkezine kimliksel ve kişisel olarak geçişini sağlamak amaçlanıyor.

Sergi açılışında AA muhabirine açıklamalarda bulunan sergi küratörü Muhammet Mağ, bu sergiyle hat sanatını süsleyerek yaşam alanlarına dahil etmeyi istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hat sanatını mabetlerden çıkarıp yaşam alanlarımıza dahil etmek amaçlarımızdan birisidir. O yüzden farklı bakış ismiyle beğeniye sunuldu. Hat sanatına bir çizgi sanatı olarak dünyanın en ünlü ressamlarının hayran olmasına rağmen biz bir türlü hat sanatıyla sanat camiasında yeterince yer alamadık. Biz gençler olarak buna bir dur dedik. Evrensel camiada kendi kültürümüzü sanatımızla birlikte bu şekilde sunuyoruz."

Mağ, sergideki eserlerin Türk-İslam kültürünün yaşam biçimini oluşturan yazılardan oluştuğuna dikkati çekerek, "Gel Keyfim Gel", "Bu da Geçer ya Hu", "Maşallah" ve "Hoş Gör" gibi hayatın içinden yazılara yer verildiğini, sadece görsel bir şölenin yanı sıra insan psikolojisini olumlu yöne etkilemeyi hedeflediklerini söyledi.

"Klasik hattan uzaklaşıp biraz çağdaş çizgilerle eserler oluşturmaya çalıştık"

Sanatçı Gülseren Özgör Dinçer de yaklaşık 2 yıllık çalışmalarının bu sergiyle sanatseverlerle buluştuğuna işaret ederek, "Biz bu sergiyle hatta farklı bir bakış yapmak istedik. Klasik hattan uzaklaşıp biraz çağdaş çizgilerle eserler oluşturmaya çalıştık." dedi.

Dinçer, çeşitli malzemeler kullanarak eserleri meydana getirdiğini vurgulayarak, iç mimaride çağdaş hat sanatını kullanmayı planladığını, bu yönde çalışmalar devam edeceğini dile getirdi.

Sanatçı Neslihan Arzu Keteci ise 12 yıl önce çakıl taşıyla resimler yapmaya başladığını aktararak, serginin hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Çakıl taşıyla resim sergilerimizin birinde, hat yazısı olan 'hiç' kelamını çakıl taşıyla yazmıştım. O eseri gören hattat ve müzehhib Muhammet Mağ hocamız o gün bana bunu beraber yapalım demişti. O zaman bu yola çıktık. Hobi olarak başladığımız bu yolculuk klasik hat sanatını farklı çizgilerle, malzemelerle anlattığımız bir alana dönüştü. Gerçekten farklı oldu, insanların da ilgisini çekti."

Sanatseverlerin pandemi koşullarına uygun olarak ziyaret edebileceği sergi, bir hafta boyunca açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Türkan Şoray Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Farklı Bakış" hat sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:47:17. #1.15#
title