Farklar ne zaman yatacak 2022? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaş zammı oranı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli oldu.

EMEKLİ MAAŞI YENİ TABAN AYLIKLAR

Emekli Mevcut Zamlı

Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79

SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68

Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84

NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

MEMUR/ TABAN MAAŞ (Net)

Mevcut 4.330,42 TL

Yeni 5.651,20 TL

MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)

Mevcut 4.880 TL

Yeni 6.368,40 TL

Memur aile yardımı

Mevcut Yeni

- Eş 408,67 520,93

- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115

- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30

ÖĞRETMEN MAAŞI NE OLDU?

2021 yılında öğretmen maaşı 4 bin 941 TL'ydi. Yüzde 5'lik zam oranıyla 2022 yılında bu rakam 5 bin 188 TL'ye yükselirken yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bir öğretmenin 2022 yılındaki maaşı 6 bin 354 TL'ye çıktı.

HEMŞİRE 2022 MAAŞI NE OLDU?

Geçtiğimiz yıl bir hemşire en düşük 5 bin 237 TL maaş alıyordu. Yeni yılda buna yüzde 5'lik zam eklenince bu rakam 5 bin 498 TL'ye çıktı. Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince 2022 yılında en düşük hemşire maaşı 6 bin 733 TL'ye yükseldi.

POLİS 2022 MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük polis maaşı 2021 yılında 7 bin 465 TL'ydi. Yüzde 5'lik 2022 zammı ile bu rakam 7 bin 838 TL'ye çıktı. Yine yüzde 22.48'lşik enflasyon farkı da eklendiğinde polis maaşı 9 bin 599 TL'ye yükseldi.

DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Doktorlar 2021 yılında 10 bin 126 TL alırken, 2022 yılında yüzde 5'lik zamla 10 bin 632 TL maaş almaya başladı. Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bir doktorun 2022 yılı maaşı 13.022 TL'ye çıktı.

VAİZ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

2021 yılında bir vaizin en düşük maaşı 5 bin 016 TL'ydi. Yüzde 5'lik zam sonrası bu rakam çnce 5 bin 266 TL'ye yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince 6 bin 449 TL'ye çıktı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2022'DE NE OLDU?

Cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi de yeni yılda en düşük memur maaşının ne kadar olduğuydu. 2021 yılında en düşük memur maaşı 4 bin 880 TL idi. Yüzde 5'lik zamla 2022 yılında bu rakam 5 bin 124 TL'ye yükseldi. Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bu rakam 6 bin 275 TL oldu.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

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