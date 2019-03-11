Farkını Yansıt: Nestt Bahçe Mobilyaları

Nestt Mobilya işletme sahibiAli Savaşçı, "Nestt yuva demek yurt dışında bir kavramdan esinlenerek firmamızın temellerini attık. 1999 yılında küçük bir çadır kampında başlayıp bugünlere kadar üretim yapan bir firmayız. 20 yıllık tecrübeyi barındıran genç bir firmayız ve uzun bir yolumuz var. Kayseri merkezli tamamen yerli üretim yapan bir kuruluşuz. Bahçe mobilyaları üzerine üretim yapıyoruz. Bahçe mobilyası en ucuz hamak ve bir minder ile başlar ve lüks sınıflara kadar uzayan bir alandır. Her zevke ve her bütçeye göre ürünler mevcut." dedi.

ANNENİN TEMELLERİNİ ATTIĞI ŞİRKET

İşletme sahibiAli Savaşçı "Bu işin asıl patronu annemizdir. 11999 yılında tatil için çadır kampına gidiyorlar. Küçük bir kız çocuğunu uyutmak için hamak yapmaya çalışıyorlar. Tahta ve ipten yaptığı hamak beğenildikten sonra çadır kampında 50'ye yakın satış yapıyor. Bu şekilde başlayan iş o tatilde temelleri atılan bir şirkete dönüşüyor." şeklinde konuştu.

"PAZAR PAYINI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

Ali Savasçı, "Çalışan ekibimizin yüzde 80'ni bayanlardan oluşuyor ve ürünlerimiz el emeği-göz nurudur. Türkiye'nin çeşitli illerinde bayilerimiz var. Gelecekte bayilik ağımızı genişletmek istiyoruz. Orta Doğu ve Avrupa'da birkaç noktaya ürünlerimizi gönderdik. Bunu geliştirmek istiyoruz. Yurt içi satış ağına çok önem veriyoruz. Bu ürünler gerçekten pahalı ürünler biz de bu ürünleri vatandaşımıza nasıl ucuza ulaştırırız bunun çalışması içerisindeyiz. Rekabet ettiğimiz ürünlere göre maliyetleri 3/1 oranında düşürmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

"ÜRÜNLERİ KULLANAN MÜŞTERİLER MEMNUN"

Savaşçı, "Biz iplikten yaptık ve bunun 10 senedir yapılabileceğini ispat ettik. Diğer üretim maddelerine bir alternatif olabileceğini gösterdik. 10 senedir bunu başarıyoruz. Ürünlerimizi kullanan müşteriler memnun. Ön yargılı müşterilerimize de bu ürünleri tavsiye ediyoruz." diye konuştu.