Farkındalık yaratmak için görme engellilerden Futsal maçı
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Farkındalık yaratmak için görme engellilerden Futsal maçı

12.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:05
Farkındalık yaratmak için görme engellilerden Futsal maçı

7-14 Ocak Görme Engelliler ve Beyaz Baston Haftası dolayısıyla Görme Engelli Milli Takımı sporcularının da bulunduğu Futsal maçı düzenlendi.

7-14 Ocak Görme Engelliler ve Beyaz Baston Haftası dolayısıyla Görme Engelli Milli Takımı sporcularının da bulunduğu Futsal maçı düzenlendi.  Maçı, 5-4 skorla kırmızı takım yendi. Uzun yıllardır Futsal oynayan görme engelli Ercan Bayraktar, "Vatandaşlarımız daha duyarlı olsun. Bize acıyarak bakmasınlar" dedi.

7-14 Ocak Görme Engelliler ve Beyaz Baston Haftası dolayısıyla ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi Kapalı Spor Salonunda Görme Engelli Milli Takımı oyuncularının da aralarında bulunduğu ekipler, salon futbolu (FUTSAL) müsabakası gerçekleştirdi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Barikat Sanat Atölyesi Derneği ve ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi 'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte engellilerle ilgili farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

"BİZE ACIYARAK BAKMASINLAR"

2008 yılından bu yana Futsal oynayan görme engelli Ercan Bayraktar, "Bugün hem bir etkinlik hem de bir sosyal sorumluluk projesi için buradayız. Amacımız engelli bireylerin herhangi bir spor dalında faaliyet göstermesini arttırmak. Ben spor yapmayı sosyalleşme olarak da görüyorum. Bu etkinlikle engelli arkadaşlarımıza vermek istediğimiz mesaj, engelleri ne olursa olsun hayatı bırakmamaları. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Bize hayat içerisinde acıyarak bakmamalarını talep ediyoruz" dedi.

"AMACIMIZ BEYAZ BASTONA DİKKAT ÇEKMEK"

Futsal etkinliğini Barikat Sanat Atölyesi Derneği ve ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi ile gerçekleştirdiklerini söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Perihan Eren Bana, "7-14 Ocak Görme Engelliler ve Beyaz Baston Haftası dolayısıyla görme engelliler arasında gerçekleştirilen bir Futsal karşılaşması için buradayız. Üniversitemiz engelli bireylerin sosyal yaşam içerisinde yer almasını, toplumsal bilinci arttırılması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bugünkü amacımız beyaz bastona dikkat çekmektir ve görme engellilerin toplumun her alanında var olabileceğini göstermektir" dedi.

"TOPLUMSAL HAYATTA ENGELLİ BİREYLER BİRÇOK SIKINTI YAŞIYOR"

Engelli bireyleri hayatın içine çekmek için çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Perihan Eren Bana, "Toplumsal hayatta bütün engelli gruplar birçok sıkıntı yaşıyor. Öncelikle engelli kişiler birey olarak kendilerine yaklaşılmasını istiyor. İnsanlarımız çok yardım severler ancak engelli bireyler yardıma ihtiyacınız var mı sorusunu duymak istiyor. Vatandaşlarımız otobüs durağında bir engelli bireyle karşılaştıklarında yardıma ihtiyacınız var mı diye sorsunlar" diye konuştu.


- İstanbul
Farkındalık yaratmak için görme engellilerden Futsal maçı
Farkındalık yaratmak için görme engellilerden Futsal maçı
Farkındalık yaratmak için görme engellilerden Futsal maçı
Farkındalık yaratmak için görme engellilerden Futsal maçı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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