Farkındalık oluşturmak için pazar ve sokaklarda kadına şiddeti anlattılar
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Farkındalık oluşturmak için pazar ve sokaklarda kadına şiddeti anlattılar

30.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:44
Farkındalık oluşturmak için pazar ve sokaklarda kadına şiddeti anlattılar

Kastamonu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli farkındalık oluşturmak için sokak sokak, pazar pazar gezip kadına şiddeti anlattı.

Kastamonu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli farkındalık oluşturmak için sokak sokak, pazar pazar gezip kadına şiddeti anlattı.

Müdürlüğe bağlı ekipler, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hafta boyunca kent meydanında stant açıp, esnafları ziyaret etikten sonra pazarda hem vatandaşlara, hem de pazarcı esnafına kadına yönelik şiddeti anlattı.

İl Müdürü Abdullah Savaş, AA muhabirine, kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu söyledi.

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Bu konunun sadece kamu kurumlarının gayretiyle çözüme kavuşamayacağını vurgulayan Savaş, "Kadına yönelik şiddet konusu, toplumun tüm kesimlerinin katkısı ile çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla hareket edilmesi gereken bir konu. Kastamonu'da Valimiz Avni Çakır'ın öncülüğünde şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşları birlikte çalışıyoruz. Toplumsal duyarlılık ve farkındalığın artırılması konusu da çok önemli." dedi.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı artırmak için hafta boyunca etkinlikler yaptıklarını anlatan Savaş, şunları kaydetti:

"İlk olarak Hanönü ilçesinde muhtarlarımıza video konferansla konunun ne kadar önemli olduğunu anlattık. Kastamonu merkezde muhtarlara yönelik eğitim çalışması kapsamında seminer verdik. Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın arttırılması, ALO 183 hattı ve KADES uygulamasının tanıtımı amacıyla pazar yerleri, çarşı merkezi ve halkımızın en yoğun olduğu cadde ve sokaklarda personellerimiz tarafından bilgilendirme çalışmaları yaptık. Nasrullah Meydanı'nda stant açılarak, Alo 183, KADES uygulaması ve farkındalık artırmaya yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı."

Savaş, yapılan çalışmalarda kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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