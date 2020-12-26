Farkındalık oluşturmak için araçlarına maske taktılar
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Farkındalık oluşturmak için araçlarına maske taktılar

26.12.2020 13:16 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:22

Farkındalık oluşturmak için araçlarına maske taktılar Diyarbakır'da bir GSM şirketi, personellerinin kullandıkları araçlara 'Maskeni tak, aileni koru' sloganı yer alan maske takarak Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde vatandaşları bilinçlendirmek için yola koyuldu.

Farkındalık oluşturmak için araçlarına maske taktılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir GSM şirketi, personellerinin kullandıkları araçlara 'Maskeni tak, aileni koru' sloganı yer alan maske takarak Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde vatandaşları bilinçlendirmek için yola koyuldu.

Korona virüs süresince sağlık çalışanların yanı sıra 7 gün 24 saat şehir içi ve kırsal alanlarda metrelerce yüksekliğe tırmanarak, vatandaşların pandemi süresince iletişim ve internet sıkıntısı çekmemesi için çalışan GSM şirketi çalışanları, araçlarına maske takarak vatandaşlara farkındalık oluşturacak bir proje gerçekleştirdi. GSM şirketi çalışanları bu süreci hızlıca atlatabilmeleri ve vatandaşların kesintisiz iletişim yaşamaları için bölge genelinde 'Maskeni tak, aileni kor' yazılı maskeleri araçlarına takarak yollara düştü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Yöneticisi Veysel Karataş, 3 kurala uyulması için çağrıda bulundu. Karataş, "Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde görev yapmaktayız. Bölgede 400 araç ile GSM sektöründe hizmet vermekteyiz. Özellikle bu günler veri alışverişinin en üst düzeyde olduğu günler. Bu günlerde çocuklarımızın EBA'ya kesintisiz girmeleri, iletişimin kesintisiz olması için 7 gün 24 saat GSM çalışanları canla başla görev yapıyorlar. Karda kışta iletişimimizin kesintisiz olması için, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Krona virüs süresince sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz, omuzlarındaki yük büyük. Ama onların arkasında yatan gizli kahramanlar var, onlardan birileri de GSM çalışanları. Pandemi süresinde özellikle yasaklarda bile hizmet veriyorlar. Onlarında hakkını ödeyemeyeceğimizi düşünüyorum, hem sağlık hem de GSM çalışanlarının yüklerini bir nebze de azaltmak için en büyük sıkıntımız olan vatandaşların maske takmamaları ile ilgili bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Bölgedeki bütün araçlarımıza maske yaptırdık, bu maskeyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gezeceğiz ve farkındalık çalışmamızı göz önünde bulunduracağız. İnşallah işe yarar, tüm umudumuz bu hastalığı biran önce atlatmak ve bir nebze de olsa birilerine örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. Çağrımız maskelerini taksınlar, ailelerini korusunlar zaten bizim sloganımızda bu şekilde. Böyle yola çıktık, gerçekten öneli bir şey, sağlık bakanımızın da dediği gibi 3 şey istiyoruz, mesafe temizlik ve maske. Bu 3'ünü tutturduğumuz zaman pandemiyi yenebilecek güçteyiz" dedi.

Farkındalık oluşturmak için araçlarına maske taktılar
Farkındalık oluşturmak için araçlarına maske taktılar
Farkındalık oluşturmak için araçlarına maske taktılar
Farkındalık oluşturmak için araçlarına maske taktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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