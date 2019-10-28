28.10.2019 15:03

- Farkındalık Koşusu'na katılan sporcular Bolu'ya ulaştı

BOLU - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla ilk kez düzenlenen 29 Ekim Farkındalık Koşusu'na katılan sporcular Bolu'ya ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla düzenlenen ve dün İstanbul'dan başlayan Farkındalık Koşusu'na katılan sporcular, sabah saatlerinde Bolu'ya ulaştı. "Engel Tanımayanlar" teması ve "Yaşam bir deniz, biz de sizdeniz" mesajı ile Bolu'da karşılanan sporcular, Bolu Dağı il sınırında karşılanarak kent merkezine getirildi. Atatürk Bulvarı üzerinden kent meydanına kadar yürüyen sporcular Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından karşıladı.

Farkındalık Koşusu'na katılan sporcular için Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Bolu Valisi Ahmet Ümit'e bayrak ve plaket verildi. Etkinlikte konuşan Vali Ahmet Ümit, "Engelli diye tabir ettiğimiz kardeşlerimizin sporda, sanatta ve benzeri birçok yerde ne kadar üstün başarılar sağladığına hep beraber şahit oluyoruz. Gerek ülkemizde gerekse dünya çapında bunları hep birlikte görüyoruz. O bakımdan konuyu kavramak lazım. İçselleştirmek ve tedbirli olmak lazım" dedi.

Etkinlik, engelli bireylerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından sporcuların Ankara'ya uğurlanmasıyla sonlandı.

Kaynak: İHA