Farkındalık için tramvayda örgü ördüler

30.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:54

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'nin koordinasyonunda Yarını Aydınlat Gençlik Platformu üyeleri, 'İlmek İlmek Sevgi Örüyoruz' projesi kapsamında köy okullarında okuyan ve maddi durumu kötü olan öğrenciler için tramvayda atkı, bere ve eldiven örerek farkındalık oluşturdu. Akçaray'da gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle farkındalık oluşturan platform üyeleri, yolcular tarafından büyük bir ilgiyle karşılaştı. Platformun üye gençleri, özellikle kırsal kesimlerde okula giden düşük bütçeli öğrencilere ördükleri atkı, bere ve eldivenleri teslim ediyor.

ANLAMLI PROJELERİ İÇİN AKÇARAY'I TERCİH ETTİLER

Yarını Aydınlat Gençlik Platformu üyeleri, 2015 yılından itibaren birçok önemli projeye imza atarak adından söz ettirmeyi başarırken son olarak yaptıkları 'İlmek İlmek Sevgi Örüyoruz' projesinde Akçaray'ı tercih etti. Gerçekleştirdikleri anlamlı proje için şehrin simgesi olan tramvayı tercih eden genç üyeler, birçok yolcuyla direkt iletişim kurarak projelerinin tanıtımlarını gerçekleştirdi. Paltform üyesi gençler, projelerinin amacının daha fazla kişiye ulaşarak maddi destek almak ve gelen desteklerle daha fazla çocuğu soğuktan koruyarak eğitim – öğretimlerine bir nebze olsa da katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

YOLCULAR ÖNCE ŞAŞIRDI SONRA TEBRİK ETTİ

Yarını Aydınlat Gençlik Platformu üyesi üniversite öğrencilerinin örgü ördüklerini gören yolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra neden örgü ördüklerini duyduklarında yolcular duygu dolu anlar yaşadı. Yolculardan bazıları öğrencilerin elinden şişleri alarak kendileri örgü ördü. Kimileri de iletişim bilgilerini alarak maddi destekte bulunacaklarını belirtti. Yolcular, gençlerin yaptıkları anlam dolu davranışı tebrik ettiklerini ve böylesine güzel bir düşünceye sahip oldukları için kendilerini tebrik ettiklerini iletti.

Kaynak: Bültenler