Farkındalık için otobüste kitap okudular

29.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:02

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde toplu kitap okumayı artırmak amacıyla şehir içi yolcu otobüsünde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi tarafından vatandaşlar arasında farkındalık oluşturarak kitap okumayı artırmak amacıyla toplu taşıma araçlarında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Kütüphane Müdürü Hidayet Oktay'ın koordinasyonunda Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu'yla birlikte bir grup vatandaş ve öğrencilerin katılımıyla şehir içi yolcu otobüsünde kitap okudu.

Kaynak: DHA