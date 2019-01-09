Farkındalık İçin Kök Hücre ve Kan Bağışı Yaptılar

Kan kanseri ile mücadele eden binlerce kişinin hayata tutunma umudu olan Kök Hücre Nakline ve Kan Bağışına, dikkat çekmek ve farkındalık oluşturma amacıyla Mardin Devlet Hastanesi ile Türk Kızılayı Mardin Şubesi örnek bir projeye imza attı.

Hastane girişinde kurulan stantlarda "Öne Çık Hayat Kurtar" sloganıyla sağlık çalışanları ve vatandaşlar, gönüllü kan ve kök hücre bağısı oldu.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, etkinlikte yaptığı açıklamada, sağlık çalışanı ile vatandaşların katılımını sağlayarak umutlara umut olmak için kök hücre ve kan bağışçısı olduklarını kaydetti.

Kemik iliği nakli bekleyen hastalar için farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Yavuz, şöyle dedi,

"Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte bir farkındalık yaratmak amacımız. Yaklaşık bir haftadır, yerel basında ve sosyal medyada, çeşitli duyurular yaptık. Sendika temsilcileri üyelerine, sağlık çalışanlarına ve ilimizde yaşayan bütün çalışanlarımıza kemik iliği nakli ve bakanlığımızın büyük bir projesi olan "Türk Kökü" anlatmak için bugün bir aradayız. Bizim amacımız bu ilde, Kemik İliği bağışının yapılabileceğini, bunun nasıl olduğu, Kızılay'a nasıl yönlendireceğimiz ve halkımızın bu farkındalığı bilincinde olması anlamında bu etkinlik düzenlendi."

Mardin Devlet Hastanesi Hematoloji Hastalıkları Uzmanı Murat Kaçmaz da, iyi yolda ilerlediklerini fakat istedikleri düzeye halen gelemediklerine vurguladı.

Ne kadar çok gönüllü olursa o kadar çok kök hücre bulma şanslarının arttığını söylen Kaçmaz, Kök Hücre bağış kampanyasında gönüllülerden sadece 3 tüp kan alarak bağışçı olduklarını ifade etti.

Bu organizasyonun amacının kan bankalarındaki kök hücre verici sayılarını artırmak ve bunun farkındalığına varmak olduğunu kaydeden Kaçmaz, şöyle konuştu,

"Solit organ nakli gibi değildir. Normalde bir böbrek nakli gibi hastanın böbreğini falan almıyoruz, ya da karaciğerinden bir parça almıyoruz. Bu hastalardan başta 3 tüp kan örneği alıp uygun ise sonrasında bu hasta tekrardan aranılıp 4-5 günlük bir büyüme faktörü uygulayıp damarından köklerini 5'inci günün sonunda çekiyoruz. Yani hastaya ciddi bir girişimsel işlem olmuyor, bu açıdan kolay bir tedavi sürekli ve çokta ihtiyaç duyulan bir tedavi şekli bu hastalar için."

Kök Hücre Gönüllü Sağlık Personeli Gönül Kutlu ise, bir anne, bir sağlık personeli, bir insan olduğunu ve insan hayatını kurtarmak için gönüllü bağışçı olduğunu belirtti.

Sentetik bir şekilde elde edilmeyen tek şeyin kan olduğunu vurgulayan Kutlu, "Kan bir insanın, bir insana yardım edebileceği bir bağış, o yüzden çok kıymetli. Bir insanın hayatını kurtarmak, küçük bir tüp kan vererek bunu yapmak hem çok basit hem de çok değerli. Bu çok basit olan aynı zamanda, çok kıymetli olan işlemi herkesi bekliyorum, herkesi davet ediyorum."

Kaynak: AA