Farkındalık için esnafa 5 bin maske dağıttılar - GAZİANTEP
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Farkındalık için esnafa 5 bin maske dağıttılar - GAZİANTEP

Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği (İDEA), Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında esnafa 5 bin maske dağıttı.

29.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:55

Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği (İDEA), Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında esnafa 5 bin maske dağıttı.

İDEA Dernek Başkanı Mustafa Yıldız, Demokrasi Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak yurt içinde ve dışında yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt içindeki faaliyetlerini arttırdıklarını belirtti.

Farkındalığı artırmaya yönelik esnafa ücretsiz maske dağıttıklarını ifade eden Yıldız, İslahiye'de ilk etapta 5'erli poşetler halinde 5 bin maske dağıtacaklarını, diğer il ve ilçelerde de benzer faaliyetlerin yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin salgın sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğünü dile getiren Yıldız, salgın döneminde, uçuş yasağı sürecinde su kuyusu ve yetimhane açmak üzere Çad'da bulunan arkadaşlarının Türkiye'ye getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, "Dünyanın neresinde olursak olalım yalnız olmadığımızı bizlere hissettiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Maskeleri alan esnaf, dernek yetkililerine teşekkür etti.

Farkındalık için esnafa 5 bin maske dağıttılar - GAZİANTEP

Kaynak: AA

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