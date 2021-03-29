Farkındalık için 15 dakika kitap okudular
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Farkındalık için 15 dakika kitap okudular

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Farkındalık için 15 dakika kitap okudular

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi ve Göztepe Spor Kompleksi personeli, okuma kültürü kazandırmak amaçlı kitap okuma faaliyeti düzenledi.

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi ve Göztepe Spor Kompleksi personeli, okuma kültürü kazandırmak amaçlı kitap okuma faaliyeti düzenledi. Çaycısından spor hocasına kadar her çalışan kendi görev alanında 15 dakika boyunca kitap okudu.

57. Kütüphane Haftası sebebiyle Bağcılar Belediyesi okuma kültürü kazandırmak amacıyla farkındalık oluşturan bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi ve Göztepe Spor Kompleksi personeli "Kitap Okuma" programı gerçekleştirdi. Etkinliğe kültür merkezi ve spor kompleksi çalışanlarının tamamı katılım gösterdi.

Çaycı çay ocağında kitap okudu

Planlanan doğrultuda personelin her biri kendi görev alanında saat 09.00'da aynı anda kitap okumaya başladı. Çaycı çay ocağında, spor hocası spor salonunda kütüphane sorumlusu ise odasında 15 dakika boyunca kitap okudu. Kimi kütüphaneden temin ettiği bir romanı kimi de kişisel gelişim kitabı okuyarak farkındalık oluşturdu. Ellerine kitapları alan personel, kitap okumanın zevkini yaşadı.

"Kitabın yerini hiçbir şey tutmaz"

Bu anlamlı faaliyetten dolayı çalışanları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kitabın yerini hiçbir şey tutmaz. Programımızın amacı da topluma kitap sevgisi aşılamaktı. İnşallah burada yaptığımız bu okumayla birlikte dikkat çekeriz ve kitap okuma kültürünü kazandırmış oluruz. Kitap okumak için zaman ayırmalıyız" dedi.

Kütüphane Haftası kutlamaları, 29 Mart - 4 Nisan 2021 tarihleri arasında devam edecek. - İSTANBUL

Farkındalık için 15 dakika kitap okudular
Farkındalık için 15 dakika kitap okudular
Farkındalık için 15 dakika kitap okudular
Farkındalık için 15 dakika kitap okudular
Farkındalık için 15 dakika kitap okudular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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