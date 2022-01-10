Son dakika haberi... Otomobil ile motosikletlerin çarpıştığı feci kaza kamerada

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Otomobil ile motosikletlerin çarpıştığı feci kaza kamerada

GAZİANTEP Gaziantep'te kavşaktan ana yola çıkmak isteyen bir otomobil, ters şeritten üzerine doğru gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etsiyle motosikletin üzerindeki iki kişi havada taklalar atarak yere çakılırken, kaza anları ise sosyal medya için görüntü çeken bir kişinin cep telefonu kameralarına kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Ocak 2022 Pazar günü öğle saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan İpekyolu'na çıkmak isteyen bir araç ile ters şeritten üzerine doğru gelen motosiklet birbirlerini fark edemeyerek kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan bir yolcu havada taklalar atarak yere çakıldı.

Kaza anları başka bir araçtaki cep telefonu kameralarına yansıdı

Feci kaza anları ise İpekyolu'nda seyir halinde olan ve sosyal medya için görüntü çeken ve başka bir araçta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan İpekyolu'na çıkmak isteyen araç ile ters şeritten üzerine doğru gelen motosiklet kafa kafaya çarpışma anları yer aldı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan bir yolcunun havada defalarca takla atarak yere çakılması ise dikkat çekti.

Motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı

Meydana kaza sonrası havada taklalar atarak yere çakılan motosikletin üzerindeki iki kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.