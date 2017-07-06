Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD), Toplumsal Farkındalık Projeleri kapsamında "Farkında Ol, Geç Kalma" sloganı ile düzenlediği "Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı"na Sivas'ta devam edecek.



Türk Gastroenteroloji Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 13: 30'da Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonunda halka yönelik gerçekleştirilecek toplantıda, sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavideki gelişmeler uzmanlar tarafından anlatılacak, sorular yanıtlanacak.



Halka yönelik gerçekleştirilecek program kapsamında, konferans merkezi bahçesine kurulacak dev kalın bağırsak maketi ile hasta ve hasta yakınları bilgilendirilecek.



Maketin içerisinde bağırsağın yapısı, kolon kanseri ve bağırsak hastalıkları ile ilgili bilgiler içeren panolar yer alacak.



Ayrıca sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgili bilgilendirici broşür dağıtılacak, anket çalışması yapılacak.



Sivas Belediyesinin katkıları ve Abbott'un koşulsuz desteği ile düzenlenecek etkinliğe, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın da katılması bekleniyor.



"Sindirim Sisteminizin Hekimleri; Gastroenteroloji Nedir?", "Endoskopi kime yapılır, kime yapılmaz?", "Reflü Hastalığı ve Beslenme", "Bağırsak Hastalıklarında Beslenme ve Diyet", "Probiyotikler" gibi başlıklarda sunumların yer alacağı programda, hastalıklarla ilgili farkındalık yaratma ve bilinçlendirme hedefleniyor.