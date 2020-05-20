'Farkında Mısın' yarışması'nın kazananları belli oldu
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'Farkında Mısın' yarışması'nın kazananları belli oldu

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliğiyle geliştirilerek çöpün çevreye etkileri ve geri dönüşümün önemi konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan 'Farkında Mısın?

'Farkında Mısın' yarışması'nın kazananları belli oldu
20.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:47

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliğiyle geliştirilerek çöpün çevreye etkileri ve geri dönüşümün önemi konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan 'Farkında Mısın?' Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İGA ile çöpten arındırılmış bir çevre için çalışan Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği ve Büyük Efes Sanat'ın destekleriyle gerçekleştirilen 'Farkında Mısın?' Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması'nın sonucu belli oldu. Proje kapsamında dereceye girenler ödüllerini aldı.

İlk üçe giren yarışmalara ödülleri verildi

23 Aralık 2019 tarihinde başvuruları başlayan ve fotoğraf ile kısa video olmak üzere iki kategorisi bulunan yarışmada eserler, korona virüs (Covid-19) pandemisi sürecindeki sosyal izolasyon koşulları nedeniyle online olarak değerlendirildi. Yarışma sonucunda fotoğraf kategorisinde ilk üçe giren Serkan Daldal, Belma Arslan ve Oktay Subaşı ile video kategorisinde ilk üçe giren Nilgün Yanık Emiroğlu, Itır Sevig ve Hüseyin Opruklu'ya ödülleri takdim edildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Psikolog Prof. Dr. Zuhal Baltaş, Fotoğraf Sanatçısı Gültekin Çizgen, CNN Türk Program Yapımcısı Güven İslamoğlu, İGA CEO Danışmanı Ülkü Özeren, İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Vargı'dan oluşan jürinin yarışma şartnamesine uygun olan 480 fotoğraf ve 10 video üzerinden yaptığı online değerlendirme sonucunda ayrıca 19 fotoğraf ve 7 video da sergilenmeye değer bulundu.

Kazanan eserler çöp ve geri dönüşüm konularında ses getirecek

Kaynakların sonsuzmuş gibi tükettiğimize, çevreye atılan her parça çöpün doğada kuşaklar boyunca kaldığına, bu durumu tersine çevirmenin herkesin elinde olduğuna dikkat çeken 'Farkında Mısın?' yarışmasında, sergilemeye değer bulunan eserlerin çeşitli iletişim mecralarında paylaşılmasıyla kitlelerin konuya dikkati çekiliyor. Yarışmaya katılan eserlerin mesajlar içerdiğini vurgulayan Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge "Çevreye etkilerimiz konusunda bizi daha fazla düşündüren bu zorlu dönem, çöpü azaltmak ve çöpleri çevreye değil doğru yere atmanın önemi üzerine düşünmenin tam zamanı. 'Farkında Mısın?' sayesinde insanlara düşünmeden attığımız çöplerin nereye gittiğini, doğada ve kendi sağlığımız üzerinde ne gibi etkileri olduğunu düşündürmeyi amaçladık. Yarışmaya katılan eserler bu konuda önemli mesajlar içeriyordu. Şimdi bunları daha büyük kitlelere ulaştırmanın ve onların farkındalığına katkı sağlamanın zamanı. Önümüzdeki dönemde bunları sıkça görebileceksiniz" ifadelerini kullandı. Bilge, uzunca bir süre eskisi gibi kalabalık toplantı ve etkinliklerin yapılamayacağına dikkat çekerek geliştirilen online değerlendirme sisteminin bir model olmasını umduklarını da sözlerine ekledi.

Hedef, sıfır atık

Operasyonel başarılarıyla küresel aktarma merkezi (hub) olan İstanbul Havalimanı'nda sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İGA'nın çevre ve sürdürülebilirlik konuları özelinde yürüttüğü faaliyetlerle de ön plana çıktığını belirten İGA CEO Danışmanı Ülkü Özeren, kaynakları daha verimli kullanma yönünde, başta atık haritalamasına dikkat çekerken, bu çalışmalar sonucunda atık miktarının azaltılabileceğinin altını çizdi. Özeren, 'Farkında Mısın?' Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması'nın önemli bir çevre sorununa işaret ettiğine vurgu yaparak, "Dünyamız hiç öngöremeyeceğimiz bir süreçten geçiyor. Tüm dünyanın zor bir sınav verdiği Covid-19 pandemisi bize birçok konunun önemini hatırlattı. Evlerimize kapandığımız ve tüketim alışkanlıklarımızın değiştiği bu süreçte çevre ve doğa da bambaşka bir çehreye büründü. İGA olarak İstanbul Havalimanı'nda belirlediğimiz 'Sıfır Atık' hedefimizin önemini bu süreçte bir kez daha görmüş olduk. Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğümüz yarışmanın bu hedefimize katkı sunması bizleri mutlu ediyor. Bu yarışma sayesinde toplumumuzun çevre duyarlılığının artmasını umuyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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