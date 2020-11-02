Farkı illerden gelen fotoğraf sanatçıları Sultan Alparslan'ın diyarını fotoğrafladı
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Farkı illerden gelen fotoğraf sanatçıları Sultan Alparslan'ın diyarını fotoğrafladı

02.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:12
Farkı illerden gelen fotoğraf sanatçıları Sultan Alparslan'ın diyarını fotoğrafladı

Muş'ta Telli Turna Doğa Derneği iş birliğiyle farklı illerden gelen 15 fotoğraf sanatçısı, kentin güzellikleri ile köylerdeki doğal yaşamı görüntüledi.

Muş'ta Telli Turna Doğa Derneği iş birliğiyle farklı illerden gelen 15 fotoğraf sanatçısı, kentin güzellikleri ile köylerdeki doğal yaşamı görüntüledi.

Dernek bünyesinde kentte bir araya gelen fotoğraf sanatçıları, ilin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla merkeze bağlı Kızılağaç beldesi, Güdümlü ve Güzeltepe köylerini gezerek köylülerin renkli yaşantılarını ve bölgenin doğal güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıttı.

Etkinlik sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin stresini atan fotoğraf sanatçıları, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'u fotoğraflamanın mutluluğunu yaşadı.

Ankara'dan gelen fotoğraf sanatçısı Filiz Özgen Özdemir Şimşek, AA muhabirine, amaçlarının yaşamın ve coğrafyanın güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıtmak olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde bu etkinlik vesilesiyle Muş'a gelerek stres attıklarını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Sosyal hesaplarımızı takip eden takipçilerimiz de pandemi döneminde böyle bir çalışmamızın olmasından memnun olduklarını söylediler. Sonuçta bu süreçte de sanatın devam etmesi gerektiğini düşündük. Muş'ta sadece tek tip bir hayat değil, sosyal faaliyetlerinde devam etmesi gerektiğine inanıyorum. En azında bizler fotoğraf sanatçıları olarak gençlerimizin ufuklarının açıldığına inanıyoruz. Burada yaşayan gençlerimizin de bizden örnek alarak bir şeyler yapmasını istiyoruz. Küçük bütçelerle güzel şeylerin yapılabileceğini gördük."

"Köylülerin günlük yaşamlarını anlatan fotoğraf kareleri çektik"

Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avcı ise kentin tanıtımına ve turizmin gelişmesine katkıda bulunmak için birçok ilden fotoğraf sanatçısını Muş'a getirdiklerini söyledi.

Fotoğraf sanatçılarıyla kentin güzelliklerini görüntülediklerini ifade eden Avcı, "Salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu çalışmayla köylülerin günlük yaşamlarını anlatan fotoğraflar çektik. Bu anlamda çok güzel bir etkinlik ortaya çıktı. Amacımız hem ilimizin tanıtımına katkı sağlamak hem de Muş'un güzelliklerini ve yaşamını fotoğraf karelerine yansıtmaktı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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