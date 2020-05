Farkı fark edebiliyor musunuz? Hayırlısıyla keyifli bir haftaya daha başladık. Şu son zamanlarda her gün bir diğerinin kopyası gibi hissetmeye başladık. Oysa ki her ayrı günde ayrı tecrübeler, ayrı hisler, ayrı düşünceler yaşıyoruz. Aslında hayatta aynı veya benzer görünen her şeyin içinde farklılıklar var. Sadece hayatın akışında detayları fark etmiyoruz.

Cilt tipleri de böyledir, "sür kremi gitsin canim ne olacak ki" deriz bazen. Ama öyle değildir. Her cildin ihtiyacı farklıdır. Her cildin kişisel özellikleri vardır. Bu ciltlerin ayrı ayrı bakımları vardır. Bu şekilde derinlemesine kişisel özellikli bakımları ancak profesyonel bir yerde yaptırabilirsiniz. Bir de genel cilt tipleri vardır. Bu genel cilt tiplerinden en yaygın olan dört tanesi için aşağıdaki maskeleri uygulayabilirsiniz. Maske öncesinde, diğer yazılarımda anlattığım peelinglerden birisini yapmanızı kesin tavsiye ederim. Yağlı ciltler için; 1 tatlı kaşığı limon suyu 1 yumurta akı 1 çay kaşığı nişasta Önce limon ve yumurtayı köpürene kadar iyice karıştırın. Daha sonra akışkanlığını maske kıvamına getirecek kadar nişasta ekleyin. Güneş artık gücünü göstermeye başladı. İçinde limon olan tarifleri akşam yapmanızda fayda var. Kuru ciltler için; 1/2 muz 1 tatlı kaşığı bal 1 tatlı kaşığı susam yağı 1 tatlı kaşığı yulaf unu Tüm malzemeyi bir mutfak robotunda iyice karıştırın. Akneli ve sivilceli ciltler için yatıştırıcı; 1 yemek kaşığı labne peyniri 1/4 demet dere otu Tüm malzemeyi bir mutfak robotunda iyice karıştırın. Lekeli ciltler için; 1/2 kapri biber (kırmızı tatlı) 1 tatlı kaşığı pirinç unu 1 çay kaşığı limon suyu 1 çay kaşığı kabak çekirdeği yağı Tüm malzemeyi bir mutfak robotunda iyice karıştırın. Bu maskeyi akşam uygulamanız, daha sağlıklıdır. Bütün maskeleri 15-20 dakika, göz çevreniz hariç yüzünüze ve dekoltenize sürüp, cildinizde tutun. Haftada bir peeling ve maske uygulaması yapmanız, cildinizin farklılığını ortaya çıkartacaktır. Diğerlerine göre daha canlı, parlak ve sağlıklı bir cildiniz olduğu fark edilecektir.