Farioli kimdir? Farioli kaç yaşında, hangi takımı yönetiyor?
Francesco Farioli İtalyan teknik direktör. Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ü çalıştırmaktadır. Spor dünyasının gündem olan ismi hakkında Ferioli kaç yaşında, hangi takımı yönetiyor ve Farioli kimdir konuları merak edildi.
İtalyan çalıştırıcı 10 Nisan 1989 tarihinde İtalya'nın Firenze kentinde dünyaya geldi. Futbolcu olmak istemesine rağmen genç yaşlarda antrenörlüğe başladı. İtalya'da alt liglerde kaleci antrenörlüğü yaparken 2015 yılında Katar'daki Aspire Akademi'de çalışmaya başladı. Peki, Farioli kimdir? Farioli kaç yaşında, hangi takımı yönetiyor?
FERİOLİ KİMDİR?
Doğum tarihi: 10 Nisan 1989
Kaç yaşında:32yaşında
Nereli: Barga, İtalya
Antrenörlüğe genç yaşta başlayan Farioli, İtalya'nın alt liglerinde kaleci antenörlüğü ve yardımcı antrenörlük yaptı. 2015'te Katar'a gitti ve 2 yıl boyunca Aspire Academy'de çalıştı. Roberto de Zerbi ile birlikte Benevento ve Sassuolo'da kaleci antrenörlüğü yaptı
Çağdaş Atan ile birlikte 2020 yazında Alanyaspor'a geldi
19 Mart 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti
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