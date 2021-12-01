İtalyan çalıştırıcı 10 Nisan 1989 tarihinde İtalya'nın Firenze kentinde dünyaya geldi. Futbolcu olmak istemesine rağmen genç yaşlarda antrenörlüğe başladı. İtalya'da alt liglerde kaleci antrenörlüğü yaparken 2015 yılında Katar'daki Aspire Akademi'de çalışmaya başladı. Peki, Farioli kimdir? Farioli kaç yaşında, hangi takımı yönetiyor?

FERİOLİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Nisan 1989

Kaç yaşında:32yaşında

Nereli: Barga, İtalya

Antrenörlüğe genç yaşta başlayan Farioli, İtalya'nın alt liglerinde kaleci antenörlüğü ve yardımcı antrenörlük yaptı. 2015'te Katar'a gitti ve 2 yıl boyunca Aspire Academy'de çalıştı. Roberto de Zerbi ile birlikte Benevento ve Sassuolo'da kaleci antrenörlüğü yaptı

Çağdaş Atan ile birlikte 2020 yazında Alanyaspor'a geldi

19 Mart 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet