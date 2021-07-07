Fareli Köyün Kavalcısı, Akşehirli çocuklar için sahnelendi
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Fareli Köyün Kavalcısı, Akşehirli çocuklar için sahnelendi

Fareli Köyün Kavalcısı, Akşehirli çocuklar için sahnelendi
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında Fareli Köyün Kavalcısı oyunu sahnelendi.

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında Fareli Köyün Kavalcısı oyunu sahnelendi.

Nasreddin Hoca Vakfı'nın katkılarıyla Birdirbir Çocuk Tiyatrosu tarafından Akşehir Kültür Merkezi'nde sergilenen oyuna, çocuklar kadar büyükler de ilgi gösterdi.

Yoğun ilginin olduğu tiyatroda kahkahalarla oyunu izleyen çocuklar, oyun sonrası oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Birdirbir Çocuk Tiyatrosu, şenlik boyunca 4 farklı çocuk oyununu sahneleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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