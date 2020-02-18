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Fareffect dünyaya açılıyor

Son yılların gözde iş kollarından biri olan gıda kurutma alanında yeni bir makine geliştirerek sektöre hızlı bir giriş yapan Fareffect, gıda kurutma işini daha kısa sürede ve daha sağlıklı hale getirmeyi başardı.

18.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:58
Fareffect dünyaya açılıyor

Son yılların gözde iş kollarından biri olan gıda kurutma alanında yeni bir makine geliştirerek sektöre hızlı bir giriş yapan Fareffect, gıda kurutma işini daha kısa sürede ve daha sağlıklı hale getirmeyi başardı.

Kaynak: Dunya.com

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