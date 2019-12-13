Fare kovalarken başını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı
Genel ve detay görüntüler Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kafasını bir inşaatın duvarındaki deliğe sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Genel ve detay görüntüler Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kafasını bir inşaatın duvarındaki deliğe sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat halindeki bir fabrikada, fare kovaladığı sırada kafasını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen OSB İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yarım saatlik çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, kendisini kurtaran itfaiye erinin kucağından atlayarak hızla kaçtı.