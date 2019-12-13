Fare kovalarken başını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı
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Fare kovalarken başını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kafasını bir inşaatın duvarındaki deliğe sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

13.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:06
Fare kovalarken başını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

'nin ilçesinde kafasını bir inşaatın duvarındaki deliğe sıkıştıran kedi, ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde () inşaat halindeki bir fabrikada, fare kovaladığı sırada kafasını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen OSB Müdürlüğü ekipleri, yarım saatlik çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, kendisini kurtaran itfaiye erinin kucağından atlayarak hızla kaçtı.

Kaynak: AA
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