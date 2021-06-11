Fare kediye meydan okursa
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Fare kediye meydan okursa

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

- Fare kediye meydan okursa Artvin'den fare ile kedinin güldüren görüntüsü Farenin fendi kediyi yendi Artvin'de sokak ortasında bir fare kediye kafa tuttu, insanlardan ve kediden korkmayan fare görenleri şaşkına çevirdi.

- Fare kediye meydan okursa

Artvin'den fare ile kedinin güldüren görüntüsü

Farenin fendi kediyi yendi

ARTVİN - Artvin'de sokak ortasında bir fare kediye kafa tuttu, insanlardan ve kediden korkmayan fare görenleri şaşkına çevirdi.

Artvin'de sokak ortasında insanlardan korkmayan fare, kendisini fark ederek üzerine yürüyen kediye karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran kedi, fareden kaçarken o anlar ise yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu tarafından kaydedildi.

Fare kediye meydan okursa
Fare kediye meydan okursa
Fare kediye meydan okursa
Fare kediye meydan okursa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör

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