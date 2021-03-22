Elektrik kablolarını kemiren fare depoda yangına neden oldu! 50 bin liralık zarar var

Mersin'de bir depodaki elektrik kablolarını kemiren fare yangına neden oldu. Çıkan yangında traktör ve çok sayıda malzemenin kül olduğu öğrenilirken, zararın 50 bin lira olduğu tahmin ediliyor.