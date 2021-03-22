Elektrik kablolarını kemiren fare depoda yangına neden oldu! 50 bin liralık zarar var
Mersin'de bir depodaki elektrik kablolarını kemiren fare yangına neden oldu. Çıkan yangında traktör ve çok sayıda malzemenin kül olduğu öğrenilirken, zararın 50 bin lira olduğu tahmin ediliyor.
İlçeye bağlı Mahmutağa Mahallesi'nde çiftçi Murat S.'ye ait evin altında bulunan depoda, farenin elektrik kablolarının arasına girip kemirdiği kabloların şase yapmasına sonucu yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA MALZEME KÜL OLDU
Depoda çıkan yangında, içeride bulunan bir traktör ve çok sayıda zirai malzeme ile tarım ilaçlarının yandığı öğrenilirken, yangının neden olduğu zararın 50 bin lira olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan, gece saatlerinde başlayan yangının içerinin oksijensiz kalması ile kendiliğinden söndüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı