'Fare' görünümlü hassas teraziyle yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı BURSA'nın Gemlik ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 12 gram metanfetamin ile 'fare' görünümünde hassas bir terazi ele geçirildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 12 gram metanfetamin ile 'fare' görünümünde hassas bir terazi ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi kipleri, dün akşam Eşref Dinçer Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüpheli M.B'nin üzerinde yapılan aramada, 12 gram metanfetamin ve 'fare' şeklinde hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.M.B., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA