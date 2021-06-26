Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
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Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da park halindeki minibüse kelebek camından girerek, içeride bulunan bozuk para ve bazı eşyaları çalan hırsız kayıplara karıştı.

Bursa'da park halindeki minibüse kelebek camından girerek, içeride bulunan bozuk para ve bazı eşyaları çalan hırsız kayıplara karıştı. Hırsız anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Soğanlı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki minibüsün yanına gelen bir kişi, uzun süre sokağın başında durarak etrafı ve minibüsü kolaçan etti . Üst kelebek camını aralayan hırsız kısa süre tekrar minibüse gelerek, camı komple açıp tırmanarak içeri girdi. İçeride bulunan bozuk para ve bazı eşyaları alan hırsız gözden kayboldu.

Sabah işe gitmek için minibüsün yanına gelen araç sahibi, hırsız girdiğini fark edince polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüpheliyi arıyor.

Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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