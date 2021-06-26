Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu

Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu Park halindeki minibüse kelebek camından girip hırsızlık yaptı O anlar kameralara yansıdı Bursa'da park halindeki minibüse kelebek camından girerek, içeride bulunan bozuk para ve bazı eşyaları çalan hırsız kayıplara karıştı.