Fare 5 kediye kafa tuttu
Hatay'da, bir fare kendisini kenara sıkıştırmaya çalışan 5 kediye kafa tuttu.
17.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 01:01
Hatay'da, bir fare kendisini kenara sıkıştırmaya çalışan 5 kediye kafa tuttu.
Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde, 5 sokak kedisinin küçük bir fareyi kenara sıkıştırma çabaları amatör kameralara yansıdı. Gördükleri fareye saldırmaya çalışan 5 kedinin gücü, kedilerine tek tek kafa tutan fareye yetmedi. Farenin kaçarak kurtulmasıyla son bulan oyun sosyal medyada ilgiyle izlendi. - HATAY
Kaynak: İHA