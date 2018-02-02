Farc, Üyelerinin Öldürülmesiyle İlgili Eln'den Açıklama İstiyor

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarının silah bırakmalarının ardından kurdukları parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü, (FARC) üyelerine düzenlenen suikastlerin arkasında olduğu sanılan Ulusal Kurtuluş Ordusundan (ELN) izahat istedi.

Hükümetle yaptığı barış anlaşmasının ardından meşru zeminde siyaset yapan ve ülkede bu yıl düzenlenecek seçimlere girmeye hazırlanan FARC, 3 üyesinin, arkasında ELN'nin olduğu değerlendirilen suikastlerle öldürülmesi üzerine yazılı açıklamada yaptı.

Açıklamada, son suikastlerle, topluma dönüş sürecinde 30'dan fazla FARC üyesinin yanı sıra 23'ten fazla toplum lideri ile insan hakları savunucusun öldürüldüğü belirtildi.

FARC, Narino yönetim bölgesinin Florida kasabası kırsalında bir çocuğun da hayatını kaybettiği son saldırıların arkasında ELN'nin olduğuna işaret eden açıklamasında, "temelleri hümanizm esaslarına dayanan organizasyon" ifadeleriyle tanımladığı bu örgütten suikastler konusunda açıklama yapmasını istedi.

Açıklamada, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a da FARC'ın serbestçe siyaset yapabilmesi için güvenlik önlemlerini alması çağrısı yapıldı.

Kolombiya'daki güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde FARC mensuplarına düzenlenen bazı suikastlerin arkasında ELN'nin olduğu yönünde bilgiler yer almıştı.