Farc Muhaliflerinin Kaçırdığı BM Görevlisi Serbest Bırakıldı

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) muhalif kanadı tarafından 3 Mayıs'ta kaçırılan Birleşmiş Milletler (BM) görevlisi, serbest bırakıldı.



BM'nin Kolombiya Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, "1. Cephe" adlı eski FARC muhaliflerince Guaviare yönetim bölgesindeki Miraflores kenti kırsalında kaçırılan BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi görevlisi Herdledy Lopez Hernandez'in serbest bırakıldığı teyit edildi.



Açıklamada, Hernandez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken Kolombiyalı yetkililere ve yerel halkın temsilcilerine çabaları nedeniyle teşekkür edildi.



Kolombiya Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından, Hernandez'in serbest kaldığı ve BM yetkilileriyle temasa geçildiği duyurulmuştu.



Uyuşturucu üretiminde kullanılan bitkilerle mücadele programı kapsamında köylülerle görüşmelerde bulunan Hernandez, 3 Mayıs'ta, FARC'ın hükümetle yaptığı barış anlaşmasını tanımayan kanadı 1. Cephe tarafından kaçırılmıştı.



Bu bölgedeki uyuşturucu ticaretini kontrol eden taraflardan biri olan 1. Cephe, FARC'ın etkili grupları arasında gösteriliyor. Yaklaşık 100 kadar militanı olduğu düşünülen 1. Cephe'nin, şehirlerde de 300 kadar mensubunun olduğu tahmin ediliyor.



Kolombiya'daki bütün silahlı gruplar, yasa dışı madencilik ve adam kaçırmanın yanı sıra en büyük gelirlerini uyuşturucudan sağlıyor.



Hükümet, özellikle FARC'la varılan anlaşma sonrası, Çatışma Sonrası Dönem Bakanlığı bünyesinde, kokain elde etmek amacıyla yetiştirilen koka bitkisine karşı mücadele yürütüyor.