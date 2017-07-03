Farc Lideri "Timochenko" Hastaneye Kaldırıldı

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) "Timochenko" ismiyle bilinen lideri Rodrigo Londono geçirdiği rahatsızlık sonrası Kolombiya'nın Villavicencio kentindeki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.



Hükümetle yapılan barış anlaşması çerçevesinde 27 Haziran'da silahlarının tamamını Birleşmiş Milletlere (BM) teslim eden FARC'ın lideri Rodrigo Londono, yerel basındaki haberlere göre, hissettiği şiddetli göğüs ağrısı, baş dönmesi ve çarpıntı sonrası Villavicencio kentindeki bir hastanenin acil servisine kaldırıldı.



Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Londono'nun sağlık durumuna ilişkin FARC'tan henüz bir açıklama yapılmadı.



Londono, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'la birlikte Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında FARC'ın silahlarının tamamının teslim alındığı törene katılmıştı.